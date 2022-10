Venezuela løslader amerikanere i bytte for præsidentfrues nevøer

USA har byttet to narkodømte venezuelanere for syv korruptionsdømte amerikanere, herunder fem oliechefer.

Venezuela har lørdag løsladt syv fængslede amerikanere i bytte for to venezuelanere, der er nevøer til landets førstedame.

De to venezuelanske mænd har siddet fængslet i USA for narkosmugling.

Det oplyser den amerikanske præsident, Joe Biden.

I en erklæring oplyser Biden, at de syv amerikanere er på vej hjem til USA. Blandt de løsladte amerikanere er fem chefer fra et olieselskab.

En højtstående embedsmand i Bidens administration kalder fangeudvekslingen en "smertefuld beslutning".

- I dag, efter flere års uretmæssig tilbageholdelse i Venezuela, henter vi Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira, Matthew Heath og Osman Khan hjem, udtaler Biden i erklæringen.

Samtidig bekræfter Venezuelas regering i en separat meddelelse, at "to unge venezuelanere", som har været tilbageholdt i USA, er blevet løsladt.

I meddelelsen oplyses det, at forhandlinger om fangeudvekslingen har stået på siden 5. marts.

De venezuelanske myndigheder oplyser ikke navnene på de to venezuelanere, men af en højtstående amerikansk embedsmand bliver de identificeret som Francisco Flores de Freitas og hans fætter Efrain Antonio Campos Flores.

Begge er nevøer til præsident Nicolás Maduros hustru, Cilia Flores.

De to unge mænd blev anholdt i en amerikansk operation i Haiti i 2015. De blev to år senere idømt 18 års fængsel for at planlægge at smugle 800 kilo kokain ind i USA.

Under forhandlingerne om løsladelsen af de to venezuelanere, der omtales som "narkonevøerne", blev det klart, at de to kunne sikre løsladelsen af de syv amerikanere på grund af deres relation til præsident Maduros hustru.

Det oplyser en amerikansk embedsmand til journalister.

- Præsidenten (Joe Biden, red.) traf en vanskelig beslutning - en smertefuld beslutning - om at tilbyde noget, som venezuelanerne aktivt har søgt efter i månedsvis, tilføjer embedsmanden.

Fem af de syv løsladte amerikanere er chefer i olieselskabet Citgo. De blev anholdt i 2017 under en forretningsrejse til det sydamerikanske land og anklaget for korruption.

De blev hver især idømt mere end 13 års fængsel.

Citgo er det amerikanske datterselskab til Venezuelas statslige olieselskab, PDVSA.

/ritzau/AFP