Venezuelanske Carlos: Dette er ikke socialisme, men anarki og undertrykkelse

56-årige Carlos kæmper som sine 32 millioner landsmænd en daglig kamp for at få mad på bordet. På to år er han tabte han sig 20 kilo

Carlos er gået fra 85 kilo til 66 kilo på halvandet år, men er nu igen oppe på at veje 72 kilo. For får han igen to og ikke et måltid som tidligere. Carlos, der er 56 år og gift uden børn, vil ikke fortælle sit efternavn af frygt for repressalier.

Han er én af 32 millioner venezuelanere, der kæmper en daglig kamp mod sult, ledighed, kriminalitet og generel uvished om fremtiden. 18 års socialisme har kørt olielandet helt af sporet. Menneskeretsorganisationer som Amnesty International advarer mod en yderligere forværring af den eksisterende humanitære krise og afviser de officielle tal for børnedødelighed og underernæring som kunstigt lave.

”Frem til 1998 levede jeg godt af indtægterne fra mine to huse og kunne indtil 2013 klare mig om end dårligere og dårligere. I dag er min computer-virksomhed gået helt i stå, og lejeloven betyder, at mine kontrakter bliver mindre og mindre værd uden mulighed for regulering i takt med den høje inflation. Det er en daglig overlevelseskamp for mig at finde småarbejde hist og her, selvom jeg har to huse,” siger Carlos.

Venezuelas forfatning fra 1999 har en såkaldt bolivariansk revolution som endemål. Dét har i næsten to årtier gradvist paralyseret al privat initiativ og vendt op og ned på samfundsøkonomien i det sydamerikanske land.

”Lejerne har alle fordelene og kan blive i huset. Det er langsommeligt at anlægge sag og umuligt at få lejeren smidt ud, fordi regeringen så har pligt til at genhuse denne,” fortæller Carlos.