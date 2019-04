Venezuelas Guaidó: Soldater har tilsluttet sig min kamp

Oppositionslederen i Venezuela, Juan Guaidó, har fået støtte fra militæret, siger han. Regeringen afviser.

Venezuelas oppositionsleder og selvudnævnte præsident, Juan Guaidó, siger, at han har sikret sig opbakning fra det venezuelanske militær i sin kamp for at vælte landets siddende præsident, Nicolás Maduro.

Det siger han i en video, hvor han er omringet af adskillige soldater. Videoen er lagt på det sociale medie Twitter tidligt tirsdag morgen lokal tid.

- De nationale væbnede styrker har taget den rigtige beslutning, og de regner med støtte fra det venezuelanske folk, siger Guaidó.

Den 35-årige oppositionsleder er i åbent opgør med præsident Maduro.

Guaidó mener, at Maduros valgsejr sidste år i maj var ulovlig. Det har fået ham til at udnævne sig selv som midlertidig præsident.

Han anerkendes af blandt andet USA og flere EU-lande - heriblandt Danmark.

Indtil videre har han dog ikke sikret sig støtte fra hjemlandets militær.

Straks efter tirsdagens melding fra Guaidó har Maduros regering da også afvist, at det skulle være sket. Landets forsvarsminister siger, at hæren fortsat "forsvarer landets forfatning".

Samtidig oplyser informationsminister Jorge Rodriguez, at regeringen er rykket ind mod et lille "kupforsøg" anført af "forrædere" fra militæret.

/ritzau/AP