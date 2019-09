Venezuelas opposition afslutter forhandling med Maduro

Op mod fire millioner venezuelanere er nu flygtet til udlandet fra undertrykkelse og krise.

Venezuelas opposition har meddelt, at en dialog med regeringen, hvor Norges udenrigsministerium var mægler, er afsluttet.

Det sker seks uger efter præsident Nicolas Maduros regering trak sig ud af forhandlingerne.

Møderne mellem repræsentanter for de to sider fandt sted på Barbados i Caribien. De blev indledt efter oppositionslederen Juan Guaidó stod i spidsen for et mislykket kupforsøg i april mod Maduro.

Maduro beskyldes for at stå for et autoritært styre, som krænker de fundamentale menneskerettigheder, og som har forårsaget et økonomisk sammenbrud, der har drevet millioner på flugt.

Op mod fire millioner venezuelanere er nu flygtet til udlandet.

Maduros delegation udvandrede i august fra forhandlingsbordet i protest mod, at præsident Donald Trump havde skærpet sanktionerne mod det olieproducerende Venezuela.

- Det diktatoriske regime under Nicolas Maduro opgav forhandlingerne med falske undskyldninger. Efter mere end 40 dage, hvor de har afvist at fortsætte dialogen, bekræfter vi nu, at Barbados-mekanismen er afsluttet, hedder det i et tweet fra talsmænd for oppositionslederen Juan Guaidó.

I 2018 blev over 35.000 mennesker tvunget til at flygte fra deres hjem hver dag - det er en person hvert andet sekund. Mange af dem frygtede at blive udsat for vold, hvis de viste nogen form for utilfredshed med regimet.

FN siger, at mindst 3,2 millioner er flygtet, mens BBC rapporterer, at omkring fire millioner mennesker er strømmet ud af Venezuela i protest mod regimet.

Regeringen siger, at omkring 300.000 af de flygtede venezuelanere er Ecuador. Dette tal ventes senere i år at stige til over 500.000.

Colombia har taget imod over 1,4 millioner, og et stort antal er taget til Peru og Chile.

/ritzau/AFP