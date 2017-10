Venezuelas opposition nægter at anerkende Maduros valgsejr

Venezuelas valg søndag var ikke frit eller retfærdigt, og regeringen opfører sig som et diktatur, mener USA.

Nye store protester ulmer i Venezuela, hvor oppositionen nægter at anerkende de officielle valgresultater efter søndagens regionalvalg.

Resultaterne viser, at præsident Nicolas Maduros socialistparti har vundet i 17 af landets 23 delstater, skriver flere nyhedsbureauer.

- Hverken venezuelanerne eller verden vil æde denne omgang fiktion, siger kampagnechefen for oppositionsblokken MUD, Gerardo Blyde.

Inden valget havde meningsmålinger tydet på, at oppositionen nemt ville kunne vinde i de fleste delstater.

De overraskende valgresultater kommer fra Venezuelas valgkommission, der betragtes som værende meget venligt stemt over for det socialistiske regeringsparti.

Jordskredssejren til Socialistpartiet er overraskende set i lyset af, at Venezuela er præget af omfattende fødevaremangel, en galopperende inflation samt en alvorlig økonomisk og politisk krise.

USA "fordømmer manglen på frie og retfærdige valg" i Venezuela søndag.

- Det venezuelanske folks stemmer blev ikke hørt, siger det amerikanske udenrigsministeriums talsperson Heather Nauert i en meddelelse.

USA vil bruge sin "fulde diplomatiske og økonomiske magt" til at støtte de venezuelanere, der prøver at genoprette demokratiet, "så længe Maduro-regimet opfører sig som et autoritært diktatur", lyder det fra ministeriet i Washington.

- Vi vil fortsat opfordre regimet til at møde folkets humanitære behov, respektere forfatningen og parlamentet, tillade en reel demokratisk proces og løslade alle politiske fanger, siger Nauert.

Gennem de seneste måneder har der lydt massiv kritik fra iagttagere i både ind- og udland, som mener, at Maduro i praksis har afviklet demokratiet i Venezuela.

