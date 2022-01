Venezuelas opposition slog regering i Chávez-delstat

En historisk politisk sejr ved et guvernørvalg i det splittede Venezuela kan give oppositionen fornyet styrke.

Venezuelas opposition har vundet en historisk politisk sejr ved et guvernørvalg i den region, hvor landets afdøde leder Hugo Chávez blev født.

Ved det første guvernørvalg i mere end ti år uden en kandidat fra Chavez-klanen i delstaten Barinas er socialistpartiets styre gennem 22 år i regionen nu blevet afsluttet.

- Dette er en triumf for Barinas og for hele Venezuela, siger den sejrende oppositionskandidat Sergio Garrido om den vigtige symbolske sejr søndag til den splittede opposition.

Ved valget, som var et omvalg efter et annulleret valg i Barinas i efteråret, har den ukendte Garrido slået den tidligere vicepræsident og udenrigsminister Jorge Arreaza, som er en tidligere svigersøn af Chávez.

Arreaza erkender sit nederlag i et tweet, hvor han skriver: "Det ser ud til, at det ikke lykkedes for os."

Glansen omkring Chavez-klanen og den afdøde præsident, som grundlagde den socialistbevægelse, der dominerer Venezuela, har vist sig at være falmet.

Mange indbyggere er trætte efter at have slidt i mange år i det olierige land, hvor der er mangel på benzin og på mad, og hvor end ikke vand- og elforsyning virker.

Den uklare og spændte situation i Venezuela blev understreget sidst i december. Det skete, da Storbritanniens højesteret i en afgørelse gav medhold til Venezuelas oppositionsleder Juan Guaidó i en appelsag om, hvorvidt han eller præsident Nicolas Madura skal have kontrollen over landets guldreserver i Bank of England.

Kampen om kontrollen over guldet har været koncentreret om, hvorvidt den britiske regering anerkender Guaido som Venezuelas retmæssige statsoverhoved. Guldet har en værdi af over 660 milliarder kroner.

Både Maduros lejr og Guaidos lejr har hver især udpeget forskellige bestyrelser for Venezuelas centralbank. De har afgivet modsatrettede instruktioner om, hvad der skulle ske med guldreserverne i London og en tilsvarende sum i Deutsche Bank.

Ved appelsagen i den britiske højesteret blev en tidligere afgørelse fra en lavere retsinstans omstødt. Højesteret sagde, at den britiske regerings anerkendelse af Guaido som Venezuelas midlertidige præsident var "klar og entydig".

Oppositionen i Venezuela siger, at Maduro på uretmæssig vis har tilranet sig magten, da han blev genvalgt i 2018.

I januar 2019 udfordrede Guaidó Maduros autoritet ved at erklære sig selv som fungerende præsident. Herefter fik han hurtigt opbakning fra 50 lande.

/ritzau/AFP