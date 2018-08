Venezuelas præsident anklager oppositionsleder for droneangreb

Præsident Nicolas Maduro anklager en oppositionsleder for at stå bag et formodet attentatforsøg med droner.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, anklager en af landets mest prominente oppositionsledere for at stå bag et formodet droneangreb mod sig.

Maduro siger tirsdag aften lokal tid til en tv-station, at afhøringerne af de allerede anholdte mistænkte i sagen peger på oppositionslederen Julio Borges, der er i eksil i Colombia.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Anklagen mod oppositionslederen kommer, efter at præsident Maduro angiveligt var udsat for et attentatforsøg lørdag under en militær ceremoni, hvor han holdt tale.

Tv-billeder viste, at præsidenten under talen pludselig kiggede op mod himlen med et forskrækket udtryk. Derpå hørtes en eksplosion. Ifølge regeringen var der tale om en drone med sprængstof, der blev detoneret.

/ritzau/