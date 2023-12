Venstre frygter EU-milliarder kan havne hos Orbáns venner

EU-Kommissionen forventes tirsdag at bevilge Ungarn 10 milliarder euro i EU-midler. Det skriver mediet Politico. Historien bygger på samtaler med ledende embedsmænd i EU-Kommissionen.

Beløbet svarer til omkring 74 milliarder kroner. Det får kritik fra gruppeformand for Venstre i EU-Parlamentet, Morten Løkkegaard.

- Der er tale om dine og mine skattepenge, som vi har tilbageholdt, fordi Orbán korrupt forgylder sine venner, som putter dem i egne lommer.

- Vi skal have garanti for, at pengene fra fælleskassen ikke misbruges, og Ungarns regering skal ikke have en klejne, før vi har vished for det, siger Morten Løkkegaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis Politicos oplysninger er rigtige, står Ungarns premierminister, Viktor Orbán, til at få en glædelig nyhed blot to dage før et afgørende EU-topmøde.

Her truer Orbán med at nedlægge veto mod støtte til Ukraine. Orbán er på vej til at bremse EU's planer om at give 50 milliarder euro i økonomisk støtte til Ukraine, tildele yderligere 20 milliarder euro til det krigsramte lands militær og indlede optagelsesforhandlinger.

- Det er skandaløst, at Orbán udnytter Ukraines tragiske situation og vores allesammens sikkerhed til at afpresse EU-fællesskabet. Dét er ikke første gang, siger Morten Løkkegaard.

Han mener, at EU-landenes ledere bliver nødt til at se på, hvordan man kan tackle "Orbán-problemet".

- De andre EU-lande må træde i karakter og gå til Orbán. Vi kan og skal ikke længere tolerere, at han afpresser fællesskabet og tager centrale, politiske beslutninger som gidsler. Ikke på vores regning. Og slet ikke på ukrainernes, siger Morten Løkkegaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der skal nemlig være enstemmighed blandt EU-landene på topmødet. Dermed er Orbán reelt udstyret med vetoret.

Embedsmændene i EU-Kommissionen forsikrer dog ifølge Politico om, at man følger reglerne.

EU skal frigive pengene, fordi Ungarn har gennemført de nødvendige reformer. Dermed respekterer Ungarn retsstatsprincippet, lyder det.

/ritzau/