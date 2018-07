Venstrefløjsfavorit står til at vinde præsidentvalg i Mexico

Andrés Manuel López Obrador ser ud til at vinde mellem 53 og 59 procent af stemmerne ved valget, viser måling.

Den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador bliver med stor sandsynlighed Mexicos næste præsident.

Det viser en valgstedsmåling ifølge analyseinstituttet Parametria natten til mandag dansk tid. Målingen peger på en overbevisende sejr til den 64-årige tidligere borgmester i Mexico City.

Valgstedsmålingen giver således Andrés Manuel López Obrador mellem 53 og 59 procent af stemmerne ved søndagens valg.

Imens ser den 39-årige konservative Ricardo Anaya Cortés fra midterkoalitionen Partido Acción Nacional (PAN) ud til at blive valgets nummer to med en vælgeropbakning på mellem 19 og 25 procent.

Ifølge valgstedsmålingen fra Parametria står José Antonio Meade, der stiller op for regeringspartiet Partido Revolucionario Institucional (PRI), til at vinde mellem 14 og 20 procents opbakning.

Allerede kort tid efter offentliggørelsen af valgstedsmålingen erkender José Antonio Meade sit nederlag og ønsker Andrés Manuel López Obrador held og lykke.

Meade siger således, at López Obrador nu bærer ansvaret for den næste regering

Hvis målingen holder stik, bliver Andrés Manuel López Obrador den første venstreorienterede præsident i Mexico i årtier.

Han har forsøgt at blive præsident i 12 år og kom på andenpladsen ved præsidentvalget både i 2006 og 2012.

Han har i årevis ført kampagne på, at han er den eneste mand, der kan genoprette troen på demokrati i Mexico.

Hans popularitet er vokset støt i takt med vreden blandt Mexicos 90 millioner vælgere over de traditionelle partier og ikke mindst den omfattende kriminalitet og korruption.

Den siddende præsident, Enrique Peña Nieto, genopstiller ikke for sit parti, PRI, som følge af korruptionsanklager.

Andrés Manuel López Obrador ventes at ville føre en hård linje over for USA's præsident, Donald Trump, der vil bremse strømmen af migranter til USA ved at bygge en grænsemur til Mexico.

De første officielle resultater ventes mandag morgen omkring klokken seks dansk tid.

Ved valget skal mexicanerne vælge både en ny præsident og tusindvis af repræsentanter til poster på føderalt, statsligt og kommunalt plan.

I Mexico er det den kandidat, der får flest stemmer, som bliver præsident. Således er der ikke nogen anden valgrunde, hvis det skulle glippe for en kandidat at få mindst 50 procent af stemmerne.

/ritzau/Reuters