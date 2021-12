Venstreorienteret 35-årig vinder Chiles præsidentvalg

I et valg mellem to modsætninger ender venstreorienteret tidligere studenterleder som sejrherre i Chile.

Den venstreorienterede Gabriel Boric på 35 år har søndag vundet Chiles præsidentvalg.

Med over 83 procent af stemmerne optalt går godt 55 procent af stemmerne til Boric, mens hans modkandidat, den højreorienterede José Antonio Kast, blot har fået knap 45 procent.

Kast har i et telefonopkald lykønsket Boric med hans "store succes".

- Fra i dag er han (Gabriel Boric red.) Chiles valgte præsident, og han fortjener al vores respekt og konstruktive samarbejde. Chile er altid først, skriver Kast på Twitter.

Det sydamerikanske land har op til valget været sjældent polariseret.

De to kandidater har meget forskellige holdninger til alt fra pensioner og privatisering til menneskerettigheder.

Boric er blot 35 år og tidligere leder af studenterbevægelsen Izquierda Autónoma - det autonome venstre.

Jose Antonio Kast regnes for at være en ultrakonservativ kandidat med fokus på lov og orden. Han har tidligere forsvaret den autoritære general Augusto Pinochet.

Sejren for Gabriel Boric er et stort comeback til landets progressive venstrefløj, siden udbredte protester i 2019 satte fokus på ulighed i Chiles markedsorienterede økonomiske model og satte gang i en officiel omskrivning af forfatningen.

Støtter til Boric siger, at den nyvalgte præsident, vil reformere den markedsorienterede økonomiske model, der går tilbage til Pinochet.

Den er blevet rost for at drive fremme vækst, men angrebet for at skabe skarpe skel mellem rig og fattig.

Boric skriver i et åbent brev, at hans regering vil skabe de forandringer, som Chilenere har krævet siden de udbredte sociale oprør i 2019.

Protesterne i 2019 varede i flere måneder og blev tider voldelige. De startede en formel proces for at omskrive Chiles årtier gamle forfatning.

En tekst, der vil stå over for en folkeafstemning næste år.

/ritzau/Reuters