Venstreorienteret filosof vil være USA's næste præsident

Den progressive politiske aktivist og filosof Cornel West har mandag meddelt, at han vil forsøge at blive præsident i 2024.

West stiller hverken op for Republikanerne eller Demokraterne, men for det lille, venstreorienterede Folkets Parti.

- Jeg stiller op for sandhed og retfærdig som præsidentkandidat for Folkets Parti for at genintroducere USA for dets bedste jeg - kæmpe for at sætte en stopper for fattigdom, massefængsling, at stoppe krige og økologisk kollaps, garantere boliger, sundhedsydelser, uddannelse og en løn, man kan leve af til alle!, lyder det fra West på Twitter.

70-årige Cornel West er en prominent filosof, hvis arbejde fokuserer på etnicitet og klasse i det amerikanske samfund.

Han har en meget lille chance for at ende som præsident, men der er mulighed for, at han kommer til at tage stemmer fra præsident Joe Biden under valgkampen næste år.

USA's politiske historie tæller mange fejlslagne forsøg fra kandidater uden for de to store partier, Det Republikanske Parti og Det Demokratiske Parti. Men nogle kandidater, der ikke er fra de to store partier, har haft stor indflydelse på valg.

I 1992 stillede Ross Perot op for et tredjeparti. Hans kandidatur ses som en betydelig faktor i Bill Clintons sejr over George H.W. Bush. Perot tog nemlig en portion af de republikanske vælgere, da han fik næsten 20 millioner stemmer.

Mange analytikere mener desuden, at den demokratiske kandidat Al Gore ville have slået George W. Bush i 2000, hvis det ikke havde været for Ralph Nader fra Det Grønne Parti.

Nader var på stemmesedlen i flere vigtige svingstater, herunder Florida, hvor hele præsidentvalget blev afgjort af få hundrede stemmer.

Cornel West er professor på Union Theological Seminary i New York. Han har tidligere undervist på universiteterne Harvard og Princeton.

/ritzau/Reuters