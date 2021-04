Venstreorienteret fører coronapræget præsidentvalg i Peru

Mange peruanere trodsede søndag frygten for coronasmitte for at undgå en bøde for ikke at stemme til valget.

Den venstreorienterede kandidat Pedro Castillo fører præsidentvalget i Peru med 16,1 procent af stemmerne.

Det viser en valgstedsmåling foretaget af Ipsos søndag aften lokal tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

På en delt andenplads ligger den konservative Keiko Fujimori og økonomen Hernando de Soto med hver 11,9 procent af stemmerne.

De to kandidater med flest stemmer går videre til en anden og afgørende valgrunde i juni.

Peruanerne gik søndag til stemmeurnerne i landets hidtil mest dødelige uge under coronapandemien.

Det er lovpligtigt at stemme til valg i Peru, hvor cirka 25 millioner mennesker er stemmeberettigede.

Der har blandt vælgerne ikke været den store begejstring for nogen af kandidaterne, og mange vælgere fortæller, at de trods frygten for coronasmitte er gået til stemmeurnerne for at undgå en bøde på 88 sol - godt 150 kroner.

- Vi er bange for at blive smittet. Denne pandemi er forfærdelig. Men på samme tid er jeg nødt til at stemme, fortæller 58-årige Nancy Retamozo til nyhedsbureauet AFP.

De peruanske myndigheder meldte søndag om 384 coronarelaterede dødsfald i løbet af de seneste 24 timer.

Det bringer det samlede antal coronarelaterede dødsfald under pandemien op på 54.600 i landet med 33 millioner indbyggere.

Søndag blev der registreret 11.200 nye smittetilfælde. I alt er der registreret 1,6 millioner smittetilfælde i Peru under pandemien.

Seks af Perus 18 præsidentkandidater har været smittet med coronavirus.

/ritzau/