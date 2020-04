Verden går sammen om at udvikle coronavaccine

Verdenssundhedsorganisation, EU og store dele af verden vil gå sammen mod coronavirus. USA holder sig udenfor.

Ledere fra EU og store dele af verden går sammen med FN's organisation for verdenssundhed (WHO) om at trykke på speederen i arbejdet med at udvikle medicin, testmateriale og vacciner mod coronavirus.

Formålet er at dele resultaterne, så man i sidste ende hurtigt kan sætte ind med vaccine til milliarder af mennesker inden for ganske kort tid.

Men USA holder sig udenfor.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, og EU's kommissionsformand, Ursula Von der Leyen, er blandt de ledere, der fredag eftermiddag har taget del i en videoseance for at fortælle, at de står bag planen om at bekæmpe coronavirus.

- Verden har brug for disse redskaber, og det skal gå stærkt, siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Vi står over for en fælles trussel, som vi kun kan nedkæmpe med en fælles tilgang til det, siger han.

Men én deltager glimrer ved sit fravær. En talsmand for USA's mission i Geneve i Schweiz kan kort fortælle, at USA ikke vil deltage.

- Der vil ikke være nogen officiel amerikansk deltagelse.

- Vi ser frem til at høre mere om dette initiativ, der skal støtte internationalt samarbejde for at udvikle en vaccine mod Covid-19 så hurtigt som muligt, siger han og bruger navnet på den sygdom, som coronavirus kan medføre.

Præsident Donald Trump lukkede tidligere på måneden for USA's bidrag til WHO. FN-organisationen beskyldte han for at være alt for Kina-fikseret.

/ritzau/Reuters