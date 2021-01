Verden har rundet 100 millioner coronatilfælde

USA tegner sig for hvert fjerde af de bekræftede tilfælde af coronasmitte på verdensplan.

Verden har tirsdag rundet 100 millioner bekræftede tilfælde af coronasmitte.

Helt præcis er 100.032.461 mennesker i verden blevet bekræftet smittet i løbet af det seneste års tid. Af dem er 2.149.818 døde.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University tirsdag aften dansk tid.

USA tegner sig for lidt over hvert fjerde af de bekræftede smittetilfælde med over 25,3 millioner af sine cirka 330 millioner indbyggere.

I Indien er det samlede antal personer, som har været registreret smittet under pandemien, knap 10,7 millioner.

Brasilien ligger nummer tre på listen med næsten 8,9 millioner bekræftede tilfælde af smitte.

Det kan dog være vanskeligt at sammenligne tal fra forskellige lande, fordi de har forskellige teststrategier.

Det er 12 måneder siden, at de første tilfælde blev konstateret uden for Kina og siden i Europa og USA.

Pandemien viser ikke tegn på at være ved at slippe sit tag i verden foreløbig.

Tværtimod melder flere lande om stigende smitte, og mange steder er der lukket helt eller delvist ned. Det sker ikke mindst for at forhindre, at nye varianter af virusset breder sig og overbelaster sundhedssystemerne.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i USA er på 423.010, hvilket i absolutte tal er flere end i noget andet land.

Målt i antallet af dødsfald per million indbyggere er lande som Belgien, Peru og Storbritannien dem, der er hårdest ramt. Tidligere tirsdag passerede Storbritannien en trist milepæl med 100.000 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/