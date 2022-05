Verden har ventet næsten 40 år på en hiv-vaccine – og vi får lov at vente længe endnu

Det tog verdenssamfundet lidt under et år, fra corona-pandemien ramte, til der lå en vaccine mod covid-19. Men selvom det snart er 40 år siden, at forskere knyttede hiv til udviklingen af aids, er der stadig ikke nogen vaccine mod den farlige virus, der angriber immunsystemet. Det er den sørgelige realitet onsdag den 18. maj, hvor verden markerer den internationale dag for hiv/aids-vaccine.

Det sker for at skabe opmærksomhed om behovet for en vaccine. For selvom vi ikke taler meget om hiv/aids i dag, er der stadig tale om en epidemi, som har kostet 36 millioner mennesker livet. Tal fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at 37,7 millioner mennesker levede med hiv i 2020. Samme år blev 1,5 millioner mennesker smittet med virussen, mens 680.000 mistede livet af hiv-relaterede årsager.