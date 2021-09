Verden holder igen øje: Israel styrer mod fjerde vaccinestik

I de første måneder af 2021 blev Israel omtalt som et laboratorium i kampen mod coronavirussen. Som det første land i verden vaccinerede Israel i løbet af to måneder størstedelen af sin ni millioner store befolkning. Sammen med israelerne fulgte resten af verden projektet med spænding for at se om, de to stik med Pfizer-Biontech-vaccinen ville bringe virussen i knæ. Det lykkedes. Men kun i et par måneder.