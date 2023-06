Verden mistede regnskov på størrelse med Danmark i 2022

Verden mistede sidste år et regnskovsområde, der var næsten lige så stort som hele Danmarks samlede areal.

Det viser et nyt studie fra World Resources Institute (WRI) i Washington.

Omkring 4,1 million hektar urskov forsvandt i 2022 - primært på grund af menneskeskabte konsekvenser, men også på grund af skovbrande.

Danmarks areal er på cirka 4,3 millioner hektar.

WRI er en nonprofitorganisation, der kæmper for at sikre gode forhold for nuværende og fremtidige generationer.

Instituttets vurdering er, at verden hvert minut mister et område med regnskov svarende til størrelsen på 11 fodboldbaner.

Troperne mistede sidste år ti procent mere urskov end i 2021, lyder det.

De 4,1 million hektar regnskov, der blev mistet sidste år, er det fjerdemest ødelæggende år for verdens urskov i de seneste to årtier.

Verdens stats- og regeringsledere blev ved klimatopmødet COP26 i efteråret 2021 enige om at stoppe tabet af regnskov senest i 2030.

- Siden årtusindskiftet er nogle af verdens vigtigste økosystemer i skovene blevet ødelagt trods flere års indsats for at vende udviklingen, siger WRI-direktør Mikaela Weisse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi mister hurtigt et af de mest effektive værktøjer til at bekæmpe klimaforandringer, at beskytte biodiversitet og støtte millioner af folks helbred og levebrød, siger hun i forbindelse med udgivelsen af studiet.

Skov optager CO2 - eller kuldioxid - og er dermed med til at begrænse, at CO2 ophobes i atmosfæren og bidrager til global opvarmning.

43 procent af sidste års mistede regnskov skete i Brasilien. DR Congo og Bolivia mistede henholdsvis 13 og 9 procent.

I Brasilien gik udryddelsen af regnskoven særligt hurtigt under højrefløjspræsidenten Jair Bolsonaros fireårige embedsperiode.

