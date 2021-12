Verden rammer rekordhøjt antal coronasmittede på en uge

Der er den seneste uge bekræftet i gennemsnit over 935.000 daglige coronasmittetilfælde globalt, skriver AFP.

Der er ikke på noget tidspunkt under coronapandemien blevet registreret et højere antal smittede globalt i løbet af en uge end i den seneste.

Det viser en opgørelse foretaget af nyhedsbureauet AFP.

Ifølge opgørelsen er over 935.000 personer i gennemsnit blevet testet positive for coronavirus hver dag i perioden fra 22. til 28. december. Tallet er baseret på opdateringer fra nationale sundhedsmyndigheder verden over.

Det overgår klart den seneste rekord. Den blev registreret fra 23. til 29. april i år og lød på cirka 817.000 coronasmittede i gennemsnit om dagen.

Tallene indeholder dog også en vis usikkerhed.

Der er således stor forskel på, hvor meget de forskellige lande tester, og på hvor effektive deres testsystemer har været i løbet af pandemien.

Danmark er eksempelvis et af de lande, der - trods sin relativt beskedne størrelse - har gennemført flest coronatest på verdensplan.

Hvis man lægger antallet af PCR-test og antigentest (kviktest) sammen, har Danmark gennemført over 105 millioner coronatest - 53,9 millioner PCR-test og 51,6 millioner antigentest. Det viser tal fra Statens Serum Institut

Det er 11.-flest af alle lande og klart flest set i forhold til antallet af indbyggere. Det viser en opgørelse fra statistikbanken Worldometer.

