Verden reagerer med lettelse på EU-aftale med Storbritannien

Tyskland kan hurtigt afgøre, om landet kan acceptere aftalen, siger Angela Merkel, som har særlig rolle.

Lettelsens suk giver ekko i øst og vest efter den foreløbige aftale, som Storbritannien og EU i sidste øjeblik har indgået om handel og et fremtidigt forhold juleaftensdag.

- Endelig ser vi hvid røg fra forhandlingerne. Men aftalen er endnu ikke formaliseret, da de 27 EU-lande og EU-Parlamentet skal blive enige, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

Tyskland spiller en særlig rolle i processen, da landet aktuelt har formandskabet i EU.

Det betyder, at tyskerne nu skal forsøge at sikre enighed om, at EU-landene kan godkende, at aftalen får midlertidig virkning fra 1. januar, når overgangsperioden udløber.

EU-landenes ambassadører mødes fredag 25. december klokken 10.30 for at tage den første drøftelse af aftalens indhold.

- Jeg er sikker på, at vi har fået et godt resultat, siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og tilføjer:

- Vi vil hurtigt kunne afgøre, om Tyskland kan støtte resultatet af forhandlingerne.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som juleaften har meldt sig rask efter at have været smittet med coronavirus, udtrykker også tilfredshed.

- EU's beslutsomhed og sammenhold betalte sig. Aftalen med Storbritannien er afgørende for at kunne beskytte vores borgere, vores fiskere, vores virksomheder. Vi vil sikre, at det også bliver tilfældet, skriver Macron på Twitter.

Den irske udenrigsminister, Simon Coveney, hæfter sig ved, at Irland med aftalen er beskyttet, som man har kæmpet for.

- Aftalen er på plads. Fire års arbejde med at beskytte Irland, og EU er igennem brexit. Endelig vished.

For Irland har processen helt særlig betydning. Dels er Irland som nabo mest påvirket af Storbritanniens exit. Dels deler Irland en skrøbelig grænse med Storbritannien til Nordirland. Den vil man fastholde uden grænseposter.

/ritzau/