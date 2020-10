Verden runder 40 millioner coronasmittede

Coronapandemien rundede mandag endnu en trist milepæl. Over 40 millioner er testet positive på verdensplan.

Antallet af personer, der er testet positive for coronavirus, har mandag rundet 40 millioner på verdensplan.

Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Mandag formiddag er der registreret i alt 40.050.902 smittetilfælde globalt ifølge opgørelsen.

USA, Indien og Brasilien topper listen over lande, der har registreret flest smittetilfælde.

I USA er der registreret 8,1 millioner smittetilfælde, mens der i Indien og Brasilien er registreret henholdsvis 7,6 og 5,2 millioner smittede.

I løbet af de seneste syv dage er der registreret flere end 2,5 millioner smittetilfælde på verdensplan.

Det er det højeste antal, der er registreret på en uge, skriver nyhedsbureauet AFP.

Stigningen skyldes delvist, at testfrekvensen er øget i langt de fleste lande.

I alt 1.113.909 personer er døde med coronavirus på verdensplan.

Kigger man på listen over lande med flest coronadødsfald set i forhold til indbyggertallet, er det lande som Peru, Belgien og Bolivia, der ligger i toppen.

Sammenligninger lande imellem skal dog tages med visse forbehold, da der er forskel på, hvor mange der bliver testet for smitte i de enkelte lande, og hvordan de coronarelaterede dødsfald bliver opgjort.

Coronavirus blev opdaget i Kina kort før nytår og har siden spredt sig til resten af verden.

I februar og starten af foråret oplevede mange lande i Europa virusset blusse op og indførte derfor stramme restriktioner og nedlukninger af samfund for at bremse smittespredningen.

Siden blev restriktionerne lempet, i takt med at smittetallene faldt.

Den seneste tid har en lang række europæiske lande imidlertid oplevet virusset blusse op igen.

Det har medført, at en lang række lande igen har indført stramme restriktioner i et forsøg på at dæmme op for smittespredningen.

/ritzau/