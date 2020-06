Verden runder ti millioner coronasmittede

Der ser søndag ud til at blive sat to dystre milepæle under global pandemi, der har kostet knap 500.000 livet.

Antallet af personer, der er registreret testet positive for coronavirus, har søndag rundet ti millioner på verdensplan.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Søndag ser også ud til at blive dagen, hvor der bliver sat en anden kedelig milepæl under den globale coronapandemi.

Således ventes det, at det globale dødstal vil runde en halv million. Søndag middag er der registreret 499.124 coronarelaterede dødsfald på verdensplan.

/ritzau/