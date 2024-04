Verdens ældste mand er død i en alder af 114 år

Venezuelaneren Juan Vicente Perez Mora, der i 2022 blev udnævnt som verdens ældste mand af Guinness World Records, døde tirsdag.

Det oplyser familien og embedsmænd.

Han blev 114 år.

- Juan Vicente Perez Mora er overgået til evigheden i en alder af 114 år, skriver Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, på det sociale medie X.

Det blev 4. februar 2022 bekræftet, at Perez var den ældste levende mand. Her var han 112 år og 253 dage gammel ifølge Guinness.

I 2022 havde han 11 børn, 41 børnebørn, 18 oldebørn og 12 tipoldebørn.

Juan Vicente Perez Mora blev født 27. maj 1909 i byen El Cobre i delstaten Táchira ved Andesbjergene.

Han var det niende i en række af ti børn.

- I en alder af fem år begyndte han at arbejde med sin far og sine brødre i landbruget og hjalp med at høste sukkerrør og kaffe, skriver Guinness i en meddelelse.

Perez blev senere sherif og havde ansvar for at løse land- og familietvister, mens han fortsat arbejdede inden for landbruget.

Verdens ældste person er den 117-årige kvinde Marya Branyas Morera, som blev født i Californien og nu bor i Spanien.

Hvem der overtager titlen som verdens ældste mand, er ifølge nyhedsbureauet TT lidt uklart.

Det kan muligvis blive brasilianeren Josias de Oliveira, der i september blev 112 år, men hans alder er ikke verificeret af Gerontology Research Group.

112-årige japanske Gisaburo Sonobe, der blev født 6. november 1911, har dog fået verificeret sin alder.

