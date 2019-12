Verdens bedst betalte YouTuber er otte år

I 2019 har den otteårige Ryan Kaji fra USA tjent 26 millioner dollar svarende til 174 millioner kroner.

Verdens bedst betalte YouTube-stjerne er blot otte år.

Drengen hedder Ryan Kaji og er fra Texas i USA. I 2019 har den unge social medie-kendis tjent 26 millioner dollar svarende til 174 millioner kroner.

Det viser en offentliggjort liste fra finansmagasinet Forbes over de bedst betalte såkaldte youtubere.

Ryan Kaji har lige knap 23 millioner abonnenter på sin youtubekanal, hvor han begyndte med at anmelde legetøj.

Sidenhen har han fået sit eget tv-program og legetøjskollektion.

På andenpladsen ligger gruppen Dude Perfect, der er en samling af fem mænd i 30'erne, der dyrker sport, udfører stunts og slår Guinness' verdensrekorder.

I år har mandegruppen tjent 20 millioner dollar svarende til 134 millioner kroner.

Imponerende nok er den tredjebedst betalte YouTuber blot fem år. Anastasia Radzinskaj fra Rusland tjente hele 18 millioner dollar, svarende til 121 millioner kroner, i 2019.

Den purunge russer laver hovedsageligt videoer, hvor hun leger med sin far. Anastasia Radzinskaj, der går under navnet Nastya, er diagnosticeret med sygdommen cerebral parese. Det er en hjerneskade, der gør det svært at styre musklerne.

/ritzau/