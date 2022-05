Den første globale sygeplejerskepris på 1,8 millioner kroner er blevet tildelt Anna Qabale Duba fra Kenya, som var den første i sin landsby til at få en uddannelse

Da hun var 12 år, blev Anna Qabale Duba omskåret mod sin vilje. Den i dag 31-årige kvinde voksede op i et landsbysamfund i det nordlige Kenyas Marsabit-provins, og da hun uddannede sig til sygeplejerske, besluttede hun at kæmpe mod den skadelige praksis.

Nu har hendes arbejde fået et gedigent rygstød. Anna Qabale Duba, der også undslap tvangsægteskab som 14-årig, er nemlig kåret til verdens bedste sygeplejerske i et felt på over 24.000 kandidater fra 184 lande.