Verdens første land accepterer bitcoin som betalingsmiddel

Det mellemamerikanske land El Salvador begynder tirsdag som verdens første land at acceptere bitcoin som lovligt betalingsmiddel.

Det sker trods skepsis over for kryptovalutaen blandt landets indbyggere.

El Salvadors præsident, Nayib Bukele, meddelte mandag, at landet havde indkøbt 400 bitcoins til en værdi af godt 130 millioner kroner.

Ifølge regeringen vil det blandt andet betyde, at mange indbyggere for første gang vil kunne have værdier stående i en bank.

- I morgen vil alles øjne for første gang i historien være rettet mod El Salvador. Det er bitcoins fortjeneste, skrev Bukele mandag på Twitter.

Han oplyser desuden, at landet ventes at købe flere bitcoins inden længe.

Nye meningsmålinger fra El Salvador viser, at størstedelen af landets 6,5 millioner indbyggere er imod regeringens bitcoin-tiltag.

De vil i stedet fortsætte med at benytte sig af amerikanske dollar. Det har de seneste to årtier været landets valuta.

- Bitcoin er en valuta, der slet ikke eksisterer. Det er en valuta, der tilgodeser de rige og ikke de fattige, siger en af skeptikerne, Jose Santos Melara, i forbindelse med en demonstration mod tiltaget i hovedstaden San Salvador.

- Hvordan skal en fattig person kunne investere i bitcoin, hvis personen knap har nok til at kunne få noget at spise, spørger han.

Når en valuta accepteres som lovligt betalingsmiddel, betyder det, at man har ret til at bruge valutaen til at betale for varer og ydelser i landet.

/ritzau/AFP