Verdens kulforbrug nåede rekordniveau i år - men ventes at falde

Verdens forbrug af kul nåede et rekordhøjt niveau i år med en stigning på 1,4 procent sammenlignet med sidste år.

Det oplyser Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) fredag.

Agenturet forudsiger dog også, at kulforbruget vil begynde at falde næste år.

Prognosen fra IAEA kommer, samme uge som 200 lande ved FN's klimatopmøde er blevet enige om, at verden "gradvist vil udfase fossile brændstoffer" for at nå netto-nul udledninger i 2050.

Kul er den største energirelaterede kilde til CO2-udledning.

Forskere siger, at Jorden allerede er blevet 1,2 grader varmere sammenlignet med den præindustrielle periode, og det forventes, at 2023 bliver det varmeste år nogensinde.

Kulforbruget er i 2023 steget med 1,4 procent til 8,5 milliarder ton, som er en rekord.

Stigning i kulforbruget i Kina, Indien og Indonesien har i stor grad vejet op for et fald i forbruget i Europa og USA, oplyser IAEA.

- Vi forventer at se en tendens med faldende efterspørgsel på kul på verdensplan fra 2024, siger IAEA.

Faldet skal ske, i takt med at energikilder som sol og vind bliver mere udbredte.

Ifølge IAEA steg kulforbruget i Kina i 2023 med 220 millioner ton eller 4,9 procent. I Indien steg det med otte procent. Kulforbruget i Indonesien steg med 11 procent.

I den anden ende af skalaen faldt kulforbruget i Europa med 23 procent eller 107 millioner ton. I USA faldt forbruget med 95 millioner ton, hvilket svarer til 21 procent.

Det skyldes i høj grad svækket industriel aktivitet og et igangværende skift væk fra kuldrevet produktion mod produktion ved brug af vedvarende energikilder.

