Verdens laveste mand er død i Nepal

Verdens laveste mand, der samtidig var i stand til at gå, er død. Han blev 27 år.

Khagendra Thapa Magar, som boede i Nepal, var 67,08 centimeter høj ifølge Guinness Rekordbog.

Rekordbogen siger i en udtalelse, at Magar "ikke lod sin manglende højde forhindre ham i at få det meste ud af livet".

Allerede i 2010, da han var 18 år, kunne han kalde sig verdens laveste. Rekorden blev dog overtaget af en anden for en periode, men Khagendra Thapa Magar blev atter indehaver af rekorden som 23-årig.

Siden da fik han mulighed for at rejse til mere end et dusin lande og kom i tv i både Europa og USA.

Han nåede at være en del af en national turistkampagne i Nepal, hvor besøgende blev lokket til landet med slogans om "verdens højeste bjerg og verdens laveste mand".

I sin sidste tid var Magar flere gange på hospitalet på grund af helbredsproblemer. Han døde af en lungebetændelse, oplyser hans familie til nyhedsbureauet AFP.

Efter hans død er Edward "Nino" Hernandez i Filippinerne blevet verdens laveste mand, som kan gå. Han måler 70,21 centimeter.

Junrey Balawing fra Filippinerne er endnu kortere, 59,93 centimeter, men han kan ikke gå selv.

/ritzau/AFP