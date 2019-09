Verdens ledere i Paris for at vise Chirac en sidste ære

Politiske ledere fra snesevis af lande er i Paris for at deltage i fransk landesorg over Jaqques Chiracs død.

Politiske ledere fra mange af verdens lande - deriblandt præsident Vladimir Putin - er mandag i Paris for at deltage Frankrigs landesorg over tidligere præsident Jacques Chiracs død.

Det tidligere statsoverhoved, som døde torsdag 86 år, mindes mandag ved en gudstjeneste i den franske hovedstad.

Tusindvis af mennesker har defileret forbi hans kiste ved Invalidekirken, hvor en række af Frankrigs krigshelte og militærpersoner, herunder Napoléon Bonaparte, er begravet.

På nationaldagen vil der blive holdt et minuts stilhed i alle offentlige bygninger, institutioner og skoler.

Chirac var en dominerende politisk skikkelse i Frankrig i årtier, og han sad på præsidentposten i 12 år - fra 1995 til 2007.

Da Chirac havde forladt det politiske liv blev han i 2011 fundet skyldig i to tilfælde af magtmisbrug og korruption til fordel for sit politiske parti, da han var overborgmester i Paris i perioden fra 1977 til 1995.

Ikke desto mindre viser en ny meningsmåling i søndagsavisen Le Journal du Dimanche, at franskmændene anser ham for at være den bedste præsident i nyere tid ved siden af Charles de Gaulle.

De mener, at Chiracs vigtigste politiske beslutning var at modsætte sig den amerikanskledede invasion i Irak i 2003.

Efter en familiegudstjeneste i Invalidekirken vil Chiracs båre blive kørt gennem det centrale Paris med militær eskorte til en sidste gudstjeneste i kirken Saint-Sulpice i Odéon-kvarteret i det 6. arrondissement.

Ifølge det franske præsidentkontor vil over 30 regeringsledere og statsoverhoveder deltage i sørgeceremonien.

Heriblandt vil Putin, Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier og den ungarske regeringschef, Viktor Orbán deltage.

Også tidligere ledere, der arbejdede tæt sammen med Chirac, deltager. Heriblandt den tidligere tyske forbundskansler Gerhard Schröder og USA's tidligere præsident Bill Clinton.

Fra EU deltager Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionens formand.

Prins Joachim og prinsesse Marie deltager for Danmark.

Putin arbejdede tæt sammen med Chirac i den første fase af sin præsidenttid, og de to ledere var navnlig stærkt forenede i deres modstand mod Irak-invasionen.

I en usædvanlig ligefrem bemærkning i et interview med The Financial Times i juni sagde Putin, at Chirac var den moderne politiske leder, som havde imponeret ham mest.

- Han er en sand intellektuel, en professor og en meget velafbalanceret person, som samtidig er meget interessant, sagde Putin i interviewet.

