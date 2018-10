Verdens mægtigste forsvar

* USA har verdens største forsvarsbudget på omkring 600 milliarder dollar årligt.

* Forsvaret er delt op i fem værn: hæren, flåden, marinekorpset, luftvåbnet og kystvagten. Et sjette værn kan være på vej i form af en rumhær.

* Forsvaret består af 1,3 millioner aktive styrker og yderligere 865.000 soldater i reserven.

* Omkring 200.000 amerikanske soldater er udsendt i over 170 lande.

* I udstyr er USA's forsvar andre lande overlegent.

Kilder: The New York Times, International Institute for Strategic Studies.

/ritzau/