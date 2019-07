Søndag blev der målt 21 graders varme i området Alert, der ligger 817 kilometer fra Nordpolen. Det er rekord.

Verdens nordligste område med fastboende sætter varmerekord.

Søndag blev der målt 21 graders varme i området Alert, der ligger 817 kilometer fra Nordpolen.

Det er rekord, melder Canadas meteorologiske institut tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er en enestående statistik og et eksempel på de hundredvis af rekorder, der sættes på grund af den globale opvarmning, siger Armel Castellan, der er meteorolog i Canadas miljøministerium.

Alert ligger i Qikqtaaluk-regionen i Canada og havde i 2016 62 fastboende indbyggere. Det canadiske militær har en militærbase i området ved navn CFS Alert, der indsamler efterretninger og kommunikation fra Rusland.

Siden 1950 har der også været en vejrstation ved militærbasen.

Den tidligere rekord lød på 20 grader og blev sat i juli 1956. Siden 2012 har vejrstationen flere gange målt 20 grader.

Gennemsnitstemperaturen i Alert i juli er 3,3 grader, og den gennemsnitlige maksimaltemperatur er 6,1 grad.

- Det er ikke en overdrivelse at kalde det en arktisk hedebølge, siger David Phillips, der er klimaforsker ved det canadiske regeringskontor Environment and Climate Change Canada.

Den canadiske regering forventer, at de høje temperaturer fortsætter ind i august og september.

Grunden til de ekstreme temperaturer skal findes i et højtryk, der ligger over Grønland, hvilket er exceptionelt og giver vind fra syd ned over Det Arktiske Ocean, siger Armel Castellan.

- Arktis bliver varmere med tre gange så høj hastighed som andre dele af verden, hvilket kalder på en drastisk reduktion af udledningen af kulstof, siger Castellan.

/ritzau/AFP