Verdens rigeste er god for over 1100 milliarder kroner

Mens millioner af amerikanere har mistet deres job under pandemien, har mange milliardærer øget deres formuer.

Stifteren af den amerikanske e-handelsgigant Amazon, Jeff Bezos, har på papiret aldrig været rigere end nu, selv om han sidste år måtte overdrage en fjerdedel af sin andel af selskabet som del af en skilsmisseaftale.

Det skriver Bloomberg News.

Hans nettoformue passerede onsdag 171 milliarder dollar efter kursstigninger på Wall Street. Beløbet svarer til 1113 milliarder kroner.

Dermed overgår han sin tidligere rekord på næsten 168 milliarder dollar fra september 2018.

Jeff Bezos ejer 11 procent af Amazon. Aktieposten udgør størstedelen af hans formue.

Mens mange almindelige fysiske butikker har haft det hårdt under coronakrisen som følge af nedlukninger, er kunderne strømmet til Amazons handelsplatform for at bestille varer til levering på deres hjemadresser.

Og tendensen mod yderligere onlinehandel har øget værdien af aktierne i Amazon. Onsdag satte kursen rekord med 2878 dollar.

Hidtil i år har Jeff Bezos kunnet se sin formue vokse med 56,7 milliarder dollar. Også mange andre af USA's og verdens rigeste personer har øget deres formuer i år.

Teslas stifter og topchef, Elon Musk, er siden 1. januar blevet 25,8 milliarder dollar rigere, mens stifteren af videotjenesten Zoom, Eric Yuan, næsten har firdoblet sin formue til 13,1 milliarder dollar.

Zoom har fået et gennembrud de seneste måneder, hvor tjenesten er blevet flittigt benyttet til at holde virtuelle møder.

Men ikke alle milliardærer har klaret sig ligeså godt. Spaniens Amancio Ortega, der står bag modetøjsmærket Zara, har set sin formue skrumpe med over 19 milliarder dollar. Det samme beløb er forsvundet fra USA's måske mest legendariske investor Warren Buffets formue.

Franskmanden Bernard Arnault, der tjener sin penge på en lang række luksusprodukter, har mistet 17,6 milliarder dollar.

Men det er undtagelserne. Den samlede formue for verdens 500 rigeste personer har Bloomberg opgjort til 5930 milliarder dollar. Ved indgangen til året stod beløbet på 5910 milliarder dollar.

Øverst på listen troner Jeff Bezos.

/ritzau/