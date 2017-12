Verdens største amfibiefly er lettet i Kina

Stort fly, der kan lande på landjorden og i havet, er et led i omfattende modernisering af Kinas militær.

Verdens største amfibiefly - det kinesiske AG600 - gennemførte søndag dets jomfruflyvning fra en lufthavn ved Det Sydkinesiske Hav.

Flyet kan lande både på vand og på land, og det er det seneste skridt i en omfattende modernisering af Kinas militær.

Under moderniseringen har kineserne blandt andet optrappet forskning og udvikling af udstyr i en omstridt region.

Det statslige tv i Beijing viste live-optagelser med marchmusik af flyet, som lettede fra Zhuhai lufthavnen i den sydlige Guangdong provins. Flyet landede en time senere i samme lufthavn, hvor en folkemængde viftede med kinesiske flag.

Nyhedsbureauet Xinhua skriver, at amfibieflyet skal beskytte "ånden i havet, på øerne og på revene".

AG600 er omtrent lige så stort som det populære Boeing 737, og det skal anvendes til både redningsoperationer på havet og til bekæmpelse af skovbrande på landjorden.

Flyet har fire turbo-prop-motorer, som er traditionelle propeller koblet til jetturbiner. Det kan medtage 50 mennesker på maritime redningsoperationer.

Hidtil er der givet ordre til fremstilling 17 fly af denne type. Flyet har en rækkevidde på 4500 kilometer og kan medbringe en last på 53,5 ton.

Flyets chefsdesigner, Huang Lingcai, sagde tidligere på måneden, at AG600 på en og samme tank kan flyve tur-retur fra turistøen Hainan til det omstridte rev, som kineserne kalder Zengmu (James Shoal på engelsk).

Den kinesiske regering mener, at stort set hele Det Sydkinesiske Hav tilhører Kina. Derfor har Kina opført en lang række kunstige øer i området, så man har kunnet tage øerne i brug. Det kan give landet en strategisk vigtig militær tilstedeværelse midt i Asien.

Det omstridte område ligger øst for Vietnams kyst, vest for Filippinerne, nord for Malaysia og Brunei og syd for Taiwan, Kina og Hongkong.

/ritzau/Reuters