Verdens største diamantmineselskab er nu på EU's sanktionsliste

Verdens største diamantmineselskab, russiske PJSC Alrosa, og dets topchef er onsdag kommet på EU's sanktionsliste.

Det skriver Det Europæiske Råd i en pressemeddelelse.

Selskabet er ejet af den russiske stat og står for over 90 procent af Ruslands diamantproduktion.

Alrosa anses af EU sammen med topchefen, Pavel Aleksejevitj Marinytjev, for at være med til at underminere og true Ukraines territorielle integritet og uafhængighed samt at være en stor bidrager til den russiske stats indtjening.

Sanktioneringen kommer, efter at EU i december blev enige om sin 12. sanktionspakke mod Rusland, hvor der blev nedlagt forbud mod diamantimport både direkte og indirekte fra Rusland.

Næsten 1950 individer, virksomheder og organisationer er på EU's sanktionsliste, som bestemmer, hvem der får indefrosset værdier i Europa.

Det er dermed forbudt for EU-borgere og selskaber at frigive midler til dem på sanktionslisten.

For individer gælder der også rejseforbud, der forhindre dem i at rejse ind i EU eller gennem EU-territorier.

Rusland er verdens største producent af uslebne diamanter. I 2021 havde det statsejede diamantmineselskab en omsætning på omkring 24 milliarder kroner.

