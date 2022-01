Verdens største slebne diamant bliver sat til salg

En sort diamant ventes at bringe op mod 32,6 millioner kroner. Diamanten kan købes i kryptovaluta.

Verdens største slebne diamant bliver snart sat til salg på en auktion.

Diamanten, som er sort og hedder Enigma, forventes at indbringe op mod fem millioner dollar - svarende til 32,6 millioner kroner.

Den bliver i øjeblikket udstillet i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater og er på 555,55 karat. Det vides ikke, hvem sælgeren er, men den skulle have haft den samme ejer de seneste 20 år.

Diamanten menes at være blevet til, da en meteorit eller en asteroide ramte Jorden for over 2,6 millioner år siden, oplyser auktionshuset Sotheby's.

Den er af diamanttypen carbonado og skulle være et af de sværeste stoffer at skære igennem.

Det er Sotheby's, der har fået til opgave at sælge diamanten, som ifølge Guinness Rekordbog er verdens største slebne diamant.

Efter at være blevet udstillet i Dubai vil Enigma-diamanten blive vist i Los Angeles og London.

3. februar vil auktionen så begynde. Der er afsat syv dag til auktionen, der bliver afholdt online.

En smykkespecialist ved auktionshuset Sophie Stevens kalder diamanten for meget anderledes og et "kosmisk vidunder".

Hun siger samtidig, at diamanten meget vel kan gå til en bitcoin-byder.

- Vi accepterer kryptovaluta for diamanten, ligesom vi har gjort det ved andre sten, siger Sophie Steven.

Sidste år blev diamanten Key 10138 solgt for 12,3 millioner dollar i Hongkong. Beløbet svarer til cirka 80 millioner kroner og blev betalt i kryptovaluta.

/ritzau/AFP