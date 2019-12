Verdens våbensalg steg med næsten fem procent sidste år

Amerikanske våbenproducenter alene stod i 2018 for 59 procent af hele verdens våbenomsætning, viser rapport.

Verdens våbensalg steg med næsten fem procent i 2018 i forhold til året før. Det viser en ny rapport fra det svenske fredsforskningsinstitut Sipri offentliggjort mandag.

Omsætningen blandt de 100 største våbenproducenter nåede således sidste år 420 milliarder dollar - i høj grad takket være det amerikanske marked, konkluderer rapporten.

Amerikanske producenter alene tegnede sig for 59 procent af verdensmarkedet - eller en omsætning på 246 milliarder dollar. Det er en stigning på 7,2 procent i forhold til 2017.

- Dette er en markant stigning over et år taget det allerede høje niveau af amerikansk våbensalg i betragtning, siger Aude Fleurant, direktør for Sipris afdeling for våbensalg og militærudgifter.

Amerikanske våbenproducenter nyder blandt andet godt af præsident Donald Trumps beslutning om at modernisere USA's militær for at styrke sin position over for Kina og Rusland.

/ritzau/AFP