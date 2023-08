Verdensbank dropper nye projekter efter homofobisk lov i Uganda

Verdensbanken vil foreløbig ikke finansiere nye projekter i Uganda på grund af en lov, der blev vedtaget i maj, og som siden er blevet kritiseret for at diskriminere homoseksuelle og andre LGBTQ-personer.

Det oplyser Verdensbanken i en udtalelse ifølge Reuters.

Beslutningen kommer, efter at repræsentanter for Verdensbanken har været på besøg i Uganda.

Her konstaterede de, at der er brug for yderligere tiltag, for at banken kan sikre, at midler fra Verdensbanken bliver brugt i overensstemmelse med bankens værdier.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ugandas lov mod homoseksualitet strider fundamentalt mod Verdensbankens værdier.

- Vi tror på, at vores målsætning om at fjerne al fattigdom på en planet, som er værd at bo på, kun kan opfyldes, hvis alle uanset race, køn og seksualitet er inkluderet, lyder det fra Verdensbanken.

Banken understreger dog, at den ikke vender den ugandiske befolkning ryggen.

- Vi bestræber os fortsat på at hjælpe alle ugandere - uden undtagelse - med at slippe ud af fattigdom, få adgang til alle basale tjenester og forbedre deres liv, skriver Verdensbanken i udtalelsen.

Lovgivningen, der får Verdensbanken til at regerer, blev vedtaget i maj.

Den indebærer, at man risikerer fængsel på livstid, hvis man udøver "homoseksuelle handlinger". Og hvis man udfører de pågældende handlinger flere gange, kan det medføre dødsstraf.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsidenten for Verdensbanken, Ajay Banga, er blevet opfordret til at reagere på den nye lovgivning. 170 civilsamfundsgrupper har således opfordret chefen for Verdensbanken til at træffe "specifikke, konkrete og rettidige foranstaltninger" som modsvar til lovgivningen.

Ajay Banga fik først stillingen som øverste chef for Verdensbanken i juni og var altså derfor ikke ansvarlig for banken, da loven blev vedtaget.

Verdensbanken har hovedkvarter i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., og yder lån og tilskud til regeringer i lav- og mellemindkomstlande.

Bankens grundlæggende formål er at bekæmpe fattigdom.

/ritzau/Reuters