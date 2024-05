Verdensbanken advarer om finansielt kollaps på Vestbredden

Verdensbanken advarer om en øget risiko for finansielt kollaps i Det Palæstinensiske Selvstyre på Vestbredden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Verdensbanken er situationen alvorligt forværret de seneste tre måneder som følge af Israels krig i Gaza, hvilet "øger risikoen for finansielt kollaps".

- Den hastigt voksende forskel på indtægterne og omkostningerne til essentielle offentlige udgifter driver en finansiel krise, lyder det.

Torsdag lød det fra den amerikanske finansminister, Janet Yellen, at hun var bekymret for Israels trussel om at afbryde palæstinensiske bankers forbindelse til Israel.

Den israelske finansminister, Belazel Smotrich, ønsker ikke at forlænge en dispensation med udløb 1. juli, der giver israelske banker mulighed for at behandle shekel for tjenester og lønninger knyttet til Den Palæstinensiske Selvstyre.

Shekel er den israelske valuta, som også bruges på Vestbredden.

Der har været store spændinger på Vestbredden siden Israels angreb i Gaza efter Hamas-angrebet 7. oktober.

Senest oplyste de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, at otte palæstinensere blev dræbt i forbindelse med israelske angreb i byen Jenin tirsdag.

Ifølge en AFP-journalist var maskerede væbnede personer i skudveksling med israelske styrker. Det israelske militær har oplyst, at det udførte en "antiterroroperation" i Jenin.

Under Hamas' angreb på Israel 7. oktober blev omkring 1200 mennesker dræbt ifølge israelske opgørelser. Over 250 blev taget som gidsler.

Over 35.000 palæstinensere er blevet dræbt i Gaza ifølge områdets Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder.

/ritzau/