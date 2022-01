Verdensbanken spår lavere vækst - omikron kan forværre det

I en prognose spår Verdensbanken, at den globale vækst vil være 4,1 procent i år. Det er lavere end tidligere.

Den globale vækst vil i år "aftage markant" i forhold til sidste år. Det spår Verdensbanken i en ny prognose.

Det hænger sammen med den stigende coronasmitte, vedvarende flaskehalse i forsyningskæderne, og at lande udfaser hjælpepakker, der har været indført under pandemien.

Væksten forventes at aftage til 4,1 procent i år, mens den sidste år vurderes til at have været på 5,5 procent.

Det er i begge tilfælde 0,2 procentpoint lavere end i Verdensbankens seneste prognose. Den kom i juni.

Selv om væksten går ned i tempo, er der ifølge cheføkonom Allan Sørensen, Dansk Industri, tale om gunstige forhold for dansk eksport.

- Fortsat fremgang i verdensøkonomien er godt nyt for dansk eksport, som er den store vækstmotor i dansk økonomi, skriver han i en kommentar.

I 2023 ventes en global vækst på 3,2 procent. Det er 0,1 procentpoint mere end tidligere spået.

I prognosen peger Verdensbanken dog på, at der er flere ting, der gør det svært at spå om den fremtidige vækst.

Det skyldes blandt andet, at omikronvarianten har øget smitten, ligesom der kan komme nye virusvarianter.

Omikronvarianten vurderes at kunne "substantielt reducere væksten" helt ned til 3,4 procent i år, lyder vurderingen ifølge AFP.

- Prognosen viser, at en række udfordringer truer opsvinget. Fremgangen fortsætter, men høje smittetal, forsyningsproblemer og stigende priser er nogle af de forhold, der tvinger væksten ned i tempo, siger Allan Sørensen.

Verdensbanken er en international institution, der arbejder for at bekæmpe fattigdom ved at yde lån til udviklingslande.

Den blev sammen med Den Internationale Valutafond (IMF) stiftet lige efter Anden Verdenskrig. De to organisationer har til opgave at sikre økonomisk stabilitet og bekæmpe fattigdom.

/ritzau/