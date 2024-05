Verdenskendt hund fra meme og kryptovaluta er død

Den japanske hund, der lægger ansigt til det kendte "Doge"-meme og logoet bag Elon Musks foretrukne kryptovaluta, dogecoin, Kabosu er død.

Det skriver hundens ejer, Atsuko Sato, på sin blog ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et meme er en kombination af et billede og en eller flere tekstbidder skabt til at blive delt på internettet ofte med et humoristisk islæt.

Atsuko Sato delte i 2010 et billede af sin hund med poterne krydset over hinanden og et skeptisk udtryk i ansigtet, der hurtigt gik viralt.

Senere blev billedet til en NFT - et digitalt samleobjekt - der blev solgt for fire millioner dollar, svarende til godt 27 millioner kroner.

NFT står for non-fungible token og er en særlig dataenhed. Det kan beskrives som en digital signatur, der blandt andet kan bevise, hvem dataenes ejer er.

Hundeejeren Sato har tidligere sagt, at hun blev overrasket over billedets hurtige spredning helt fra kollegieværelser til kontormails over hele verden.

Kryptovalutaen dogecoin blev oprindeligt skabt som en joke af to softwareingeniører, som blev inspireret af det virale meme med Kabosu.

Derfor fik hunden lov til at lægge ansigt til kryptovalutaen, der siden hen har taget fart på kryptomarkedet.

