Verdensledere byder Sunak velkommen som premierminister

Både den amerikanske præsident, Joe Biden, og EU-præsident Charles Michel har mandag aften udtalt sig om den kommende premierminister for Storbritannien, Rishi Sunak.

Charles Michel ønsker Sunak tillykke med valget.

- Tillykke til Sunak med at blive premierminister, siger Charles Michel.

- Samarbejde er den eneste måde at stå imod vores fælles udfordringer på. Og at skabe stabilitet er den eneste måde at overvinde dem.

Joe Biden har via sin pressechef, Karine Jean-Pierre, også kommenteret den nye britiske regeringschef, men holder igen med lykønskningerne, indtil Sunak formelt set er blevet bedt af kong Charles om at danne regering.

- Men præsident Biden ser frem til at mødes med minister Sunak i de kommende dage, siger Jean-Pierre og understreger den amerikanske regerings ønske om at fortsætte det tætte samarbejde med Storbritannien.

Det stod mandag kort før klokken 15.00 dansk tid klart, at Rishi Sunak ville overtage lederposten fra den afgående Liz Truss.

Han træder ind i embedet efter en tumultarisk periode i britisk politik, hvor en plan om skattelettelser og øgning af statsgælden fik investorer til at miste tilliden til det britiske pund.

Da det stod klart, at Rishi Sunak ville blive den næste premierminister, holdt han en kort tale, hvor han blandt andet luftede nogle af sine prioriteter.

- Vi har brug for stabilitet og sammenhold, og jeg vil gøre det til min øverste prioritet at samle vores parti og vores land. Kun sådan kan vi klare de udfordringer, vi står over for, og bygge en bedre og blomstrende fremtid for vores børn og børnebørn, lyder det fra 42-årige Sunak.

Rishi Sunak indtager embedet som premierminister tirsdag.

/ritzau/Reuters