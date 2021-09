Verdensledere ser igen hinanden i øjnene i FN

Filantropen John D. Rockefeller Junior donerede i slutningen af 1940'erne en grund til De Forenede Nationer (FN).

Grunden ligger ud til den store flod East River i New York og huser i dag organisationens hovedkvarter.

Hovedkvarterets bygninger smelter normalt sammen med resten af byens berømte skyline, men på tirsdag kommer de til at skille sig lidt mere ud.

De kommer nemlig til at huse verdens politiske magtelite, når FN's Generalforsamling indledes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er første gang, at mange af statslederne og ministrene mødes siden coronapandemiens start.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) deltager, og han glæder sig til at komme i gang.

- Efter sidste års virtuelle og i øvrigt 75. generalforsamling er det internationale samfund igen klar til at sætte hinanden i stævne i New York, siger han.

Ud over udenrigsministeren deltager også minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen (S).

Statsministeriet kan ikke bekræfte, om statsministeren deltager.

Sidste år blev den 75. udgave af generalforsamlingen ikke den fest, mange statsledere, diplomater og ngo'er havde håbet på. Coronapandemien havde gjort sit indtog, og det meste af verden var lukket ned.

Årets forsamling er stadig præget af corona, men verdens politiske ledelse har mulighed for at mødes. Og det er godt, når verdens problemer skal håndteres, mener Jeppe Kofod.

- Generalforsamlingen er som altid en unik mulighed for at mødes ansigt til ansigt og gå i dybden med de største og vigtigste temaer som udenrigsminister, og det er klart, at der er mange udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som præger den globale dagsorden i øjeblikket. Herunder ikke mindst Afghanistan og krisen der, siger Jeppe Kofod.

FN forventer, at hovedtemaet ved generaldebatten vil fokusere på genopbygning af verden efter coronapandemien. Men Afghanistan vil også komme til at fylde ved mødet.

Fra dansk side er Det Sikkerhedspolitiske Råd også på dagsordenen. Danmark kandiderer nemlig til en af de skiftende pladser i 2025-2026.

Udenrigsministeren skal under generalforsamlingen sørge for at få skabt opbakning om Danmark. Der skal opbygges relationer og styrkes alliancer, siger Jeppe Kofod. Også uden for Nato-samarbejdet.

Og så skal Danmark sørge for at være synlige i centrale dagsordener som fred og sikkerhed.

- FN er kun blevet mere central i den globale værdikamp de seneste år, eksempelvis på klima og covid, så det er rigtig vigtig, vi er til stede og markante, siger han.

- Og skal vi følge andre lande, som har siddet i Sikkerhedsrådet, Norge og Estland som sidder nu, så skal vi også gøre en aktiv indsats, så vi kan være sikre på at blive valgt i 2025-2026.

Jeppe Kofod siger, at EU og FN i de kommende år vil blive en vigtig prioritet for Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, da det er vigtigt at være til stede i en verden, der er blevet mere urolig og uforudsigelig.

Derfor er Danmark markant til stede ved generalforsamlingen.

- Vi er tillidsmænd for danskernes sikkerhed og tryghed i en urolig verden, siger han.

/ritzau/