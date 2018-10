Verdensnaturfonden: EU-plastikforbud vil have global effekt

Et EU-forbud mod flere plastikprodukter kan vise vejen for resten af verden, vurderer havbiolog hos WWF.

Det vil have en meget direkte og stor global effekt, at EU vil forbyde en række plastikprodukter for at mindske mængden af plastik i verdenshavene.

Sådan lyder vurderingen fra Malene Møhl, som er havbiolog og plastikekspert hos WWF Verdensnaturfonden.

- Det, at vi i Europa tager det her skridt, har en meget stor global effekt, fordi vi kan vise modeller og løsninger for, hvordan vi kan have en verden, hvor vi lever uden unødig plastik.

- De løsninger kan direkte overføres til det globale marked. Derudover sparer vi også verdenshavene for Europas plastikaffald. På den måde har direktivet et dobbelt aftryk, siger Malene Møhl.

Europa-Parlamentet har onsdag stemt for et direktiv, der vil forbyde engangsprodukter af plast såsom bestik, vatpinde, tallerkner og sugerør.

Forbuddet vil træde i kraft i 2021, hvis medlemslandene også siger god for det.

Plastikalternativer som tallerkner i pap, bestik i bambus og sugerør af papir vil alle være bedre for miljøet, siger Malene Møhl.

Verdensomspændende virksomheder som McDonalds og Starbucks er allerede i gang med tiltag mod blandt andet plastiksugerør.

Ifølge Malene Møhl er det vejen, markedet bevæger sig.

- Vi ser i høj grad, at virksomheder har fokus på at reducere deres plastikfodaftryk. Det skyldes blandt andet, at deres kunder efterspørger miljørigtige alternativer.

- Forbrugerne ønsker, at virksomheder tager et plastikansvar. Derfor er det positivt, at vi i Europa laver nogle retningslinjer. Der skal ikke bruges mere plastik, det skal bruges smartere, siger Malene Møhl.

Ifølge EU-Kommissionen, der står bag det oprindelige udspil, udgøres 70 procent af alt affald i havet af engangsplastik og tabte og efterladte fiskeredskaber.

Et overvældende flertal i parlamentet er for initiativet mod plastikaffald. 571 stemte for, 53 stemte imod, mens 34 undlod at stemme.

/ritzau/