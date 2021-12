Der føres nu forhandlinger om en global beredskabsplan for verdens næste pandemi. Den skal være klar i 2024.

Verdenssundhedsorganisation lægger plan for næste pandemi

I Verdenssundhedsorganisationen, WHO, blev der onsdag indgået en aftale om at indlede forhandlinger om en global beredskabsplan for verdens næste pandemi.

En sådan aftale skal indeholde optrappede foranstaltninger og en øget indsats mod pandemier. Den ventes at blive klar i maj 2024.

Den vil omfatte emner som deling af data og genomsekventering, som er bestemmelser af DNA-sekvenser i en organismes arvemasse. Den skal også indeholde potentielle vacciner og medicin fra forskning.

Onsdagens beslutning blev godkendt ved en konsensusafstemning. Det skete ved en særlig ministersamling for de 194 medlemslande af WHO.

Det tre dage lange møde i WHO, som har hovedkvarter i Genève, blev afsluttet med et stor bifald fra medlemslandenes repræsentanter.

- Denne hensigtserklæring, som vi står med i dag, er frugten af omfattende diskussioner, ligefremme ordudvekslinger og indgåede kompromisser, siger den australske ambassadør, Sally Mansfield. Hun var med i ledelsen af arbejdsgruppen.

Med beslutningen er der banet vej for et omfattende arbejde, hvor der skal udformes en beredskabsplan. Planen skal være til hjælp, næste gang verden rammes af en pandemi.

EU har presset på for at få en internationalt bindende aftale på plads sammen med omkring 70 lande. Men Brasilien, Indien og USA har været skeptiske og modstræbende, siger diplomater.

WHO siger, at Kina endnu ikke har delt manglende tidlige data om coronapandemiens begyndelse. Data skulle bidrage til, at man får fastlagt virussets oprindelse.

/ritzau/AFP