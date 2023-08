Vestafrikanske lande har plan for intervention i Niger

Vestafrikanske lande har lagt en plan for en mulig militær intervention i Niger, hvis kuplederne ikke trækker sig, hedder det i en erklæring fra samarbejdsorganisationen Ecowas ifølge AFP.

– Vi vil imidlertid ikke afsløre over for kupmagerne hvornår, hvor og hvordan det vil ske. Den afgørelse vil blive taget af statslederne i landene, siger Fatau Musah, som er Ecowas' kommissær for politiske sager, fred og sikkerhed.

Udtalelserne blev fremsat efter et regionalt møde i Abuja i Nigeria fredag.

Juntaen, som tog magten i Niger i slutningen af juli, ledes af chefen for den afsatte præsident Mohamed Bazoums sikkerhedsstyrke, Abdourahmane Tiani. Efter alt at dømme bliver præsidenten holdt indespærret i præsidentpaladset.

En diplomatisk delegation fra Ecowas blev sendt til Niger onsdag, men fredag forlod delegationen landet uden at have mødt juntalederen eller den afsatte præsident.

Ecowas, som blev oprettet i 1975, omfatter 15 lande, som arbejder sammen for udvikling af økonomisk samarbejde. Gruppen har tidligere indført sanktioner mod Niger, og den kræver, at Bazoum bliver genindsat.

Statskuppet er blevet mødt med fordømmelse verden over, og flere lande har afbrudt sikkerheds- og bistandssamarbejde med Niger, som har godt 25 millioner indbyggere.

Begivenhederne i Niger er det seneste i rækken af militærkup i Sahel-regionen og Vestafrika. Siden 2020 er der også blevet begået kup i nabolandene Mali og Burkina Faso.

Nigers naboland Nigeria, et af Afrikas mest magtfulde lande, har i øjeblikket formandskabet i Ecowas.

Ecowas' linje over for kupmagerne i Niger har fået militærstyrede Mali og Burkina Faso til at sige, at enhver indgriben i Niger svarer til en krigserklæring mod dem.

