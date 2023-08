Vestafrikanske lande kalder militært indgreb i Niger sidste udvej

Et militært indgreb i Niger skal som udgangspunkt undgås. Men det er heller ikke udelukket.

Sådan lyder det fra en delegation fra den vestafrikanske organisation Ecowas, som er ankommet til den tidligere franske koloni, hvor militæret sidste uge tog magten ved et kup.

- Den militære løsning er den allersidste mulighed på bordet. Den sidste udvej. Men vi må forberede os på muligheden, siger Abdel-Fatau Musah, Ecowas-kommissær for politiske anliggender, fred og sikkerhed.

- Der er et behov for at vise, at vi ikke blot kan gø, men også kan bide, fortsætter han.

I spidsen for delegationen står den tidligere nigerianske militærleder Abdulsalami Abubakar, som ankom onsdag for at indlede forhandlinger med militæret i Niger.

Begivenhederne i Niger er det seneste i rækken af militærkup i Sahel-regionen og Vestafrika. Siden 2020 er der blevet begået kup i nabolandene Mali og Burkina Faso.

Også i Guinea har der været kup, mens et kup har været forsøgt gennemført i Guinea-Bissau.

Ecowas består af 15 afrikanske medlemslande.

Den regionale organisation har i Niger valgt sin hidtil hårdeste linje over for kupmagerne. Det har fået militærstyrede Mali og Burkina Faso til at sige, at enhver indgriben i Niger svarer til en krigserklæring mod dem.

Frankrig og Italien er i færd med at evakuere europæiske borgere fra Niger på grund af den fortsatte frygt for konflikt. De første militærfly fra Niger landede i Paris og Rom onsdag.

Udenrigsministeriet udtalte tirsdag, at det samarbejder med flere andre lande om at hjælpe danskere, som ønsker at forlade Niger efter kuppet.

- Udenrigsministeriet er i kontakt med de få danskere, der p.t. er tilmeldt danskerlisten for Niger, skrev ministeriet.

Ministeriet har ikke ønsket uddybe, hvor mange det drejer sig om, og der er ikke kommet nyt siden tirsdagens status.

/ritzau/Reuters