Vestafrikanske ledere kræver hurtigt valg i kupramte Guinea

Den økonomiske samarbejdsorganisation i Vestafrika, Ecowas, har torsdag indført flere sanktioner mod kupmagere i Guinea.

Samtidig har organisationen krævet, at kupmagerne inden for seks måneder skal udskrive valg i overensstemmelse med landets forfatning.

Det oplyser Ecowas' kommissionschef, Jean-Claude Kassi Brou, efter et ekstraordinært krisemøde.

Ifølge Brou er det blevet besluttet at fastfryse flere af kupmagernes finansielle midler og indføre rejseforbud for dem og deres familiemedlemmer.

- I løbet af seks måneder bør der også afholdes valg, siger kommissionschefen på et pressemøde.

Han opfordrer også kupmagerne til straks at løslade præsident Alpha Conde, der blev væltet fra magten og anholdt af militæret 5. september.

Kupmagerne ledes af hærchef Mamady Doumbouya. Han er et tidligere medlem af den franske fremmedlegion.

Doumbouya har i denne uge mødtes med flere offentlige figurer og forretningsledere i Guinea for at planlægge rammen for en overgangsregering.

Men der er endnu ikke kommet noget nyt omkring, hvor længe en sådan regering vil skulle sidde på magten, eller hvem der skal lede den.

Flere regionale ledere, der tog del i mødet i Ecowas torsdag, hilser de nye sanktioner velkommen.

Kuppet i Guinea er det tredje i Vest- og Centralafrika siden april.

Den politiske ustabilitet har intensiveret frygten for, at den ressourcerige, men fattigdomsramte region kan være på vej tilbage til en periode, hvor militæret sidder på magten i flere lande.

Ecowas har i forvejen suspenderet Guinea fra alle dens organer, hvor der træffes beslutninger om Vestafrikas økonomiske fremtid, indtil der kommer styr på situationen i landet.

Også Malis medlemskab i Ecowas er blevet suspenderet efter to militærkup på mindre end et år.

/ritzau/