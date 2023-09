Vestager kæmper for at få Scholz og Macron bag toppost

Margrethe Vestager har taget orlov fra EU-Kommissionen for at gå efter posten som chef for Den Europæiske Centralbank. Men faktisk vil det bedste for Vestager være, at der ikke træffes en hurtig beslutning om, hvem der skal have topposten.

Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis.

Udmeldingen kommer forud for, at EU-landenes økonomi- og finansministre i slutningen af den kommende uge mødes i Spanien.

Her ventes ministrene at drøfte, hvem der skal være den næste chef for Den Europæiske Investeringsbank. Det sker på udebane for Vestager, hvis værste rival vurderes at være Spaniens økonomiminister, Nadia Calviño.

Den spanske minister deltager med andre ord selv i det møde, hvor topposten skal diskuteres blandt hendes ministerkolleger fra de øvrige EU-lande:

- Der er ingen tvivl om, at Calviño i øjeblikket har et forspring. Hun har også den fordel, at hun kommer til at løbe på hjemmebane, fordi mødet jo foregår, hvor hun er. Og hun er jo også formand for rådet i den konstellation, som mødes, siger Lykke Friis.

Spanien har i øjeblikket formandskabet fra EU. Derfor foregår en række ministermøder i dette halvår i Spanien.

Med andre ord er det Vestagers udfordrer, som kommer til at være vært både ved mødet og middagen, når ministrene samles i Spanien.

Vestager ventes dog selv at rejse til Spanien for at tale sin sag. Men det sker i kanten af mødet, hvor Danmark vil være repræsenteret af økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Vestager skal sørge for, at det ikke skal afgøres i næste uge, men at man kan skyde det til næste møde, som så er i Bruxelles. Så er der jo en chance for, at det kan være anderledes, hvem der kommer først over målstregen, siger Lykke Friis.

Reelt bliver det afgørende, hvordan Tyskland og Frankrig stiller sig. Samt hvad Italien gør. Det skyldes de særlige stemmeregler i bankens styrelsesråd, som udgøres af ministre fra de 27 EU-lande.

Et kvalificeret flertal i styrelsesrådet kræver både 18 stemmer og 68 procent af den tegnede kapital.

Det vil reelt sige, at Vestager skal have to af de tre store lande med om bord. Det vil formentlig sige Tyskland og Frankrig. Hvis de er med, så kan det betyde, at Italien trækker landets egen kandidat og støtter op om Vestager.

Hverken Tyskland eller Frankrig har dog meldt klart ud, hvem de støtter. I stedet fyger det med rygter og halve meldinger.

Dem skal man være forsigtige med, men de halve vinde fra Scholz og Macron blæser ikke Vestagers vej forud for mødet.

Lykke Friis er fredag på besøg i Berlin, hvor Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, ifølge Lykke Friis hælder til Nadia Calviño.

- Olaf Scholz har den opfattelse, at hun er en kollega. Og selv om den tyske regering er uenige, så er der ligesom den holdning, at det er hende, der står for tur.

- Og så har hun jo også kvalifikationerne, når man ser på, hvad hun har lavet, siger Lykke Friis.

Den tyske koalitionsregering er dog ofte uenig, og ifølge Lykke Friis er partiet FDP på Vestagers hold.

- Men så skal man huske på, at kansleren jo har det sidste ord, siger Lykke Friis.

/ritzau/