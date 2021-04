Vestager mener Apple bryder regler på digitalt musikmarked

Foreløbig undersøgelse viser, at Apple er gatekeeper for brugere af iPhones, konstaterer Margrethe Vestager.

EU-Kommissionen åbner en konkurrencesag mod Apple for misbrug af teknologivirksomhedens dominerende position på markedet for streaming af musik.

Det meddeler konkurrencekommissær Margrethe Vestager i en pressemeddelelse fredag.

- Ved at fastsætte strikse regler i App Store til ulempe for konkurrerende udbydere fratager Apple brugere af billigere tjenester et valg og forvrænger konkurrencen, siger Vestager.

Kommissionen har set nærmere på Apples krav om, at techgigantens eget betalingssystem IAP skal benyttes af konkurrerende udbydere, når de gennem deres egne apps tilbyder betalt indhold.

Sagen udspringer af en klage fra den svenske streamingtjeneste Spotify.

Apple opkræver konkurrerende app-udviklere et kommissionsgebyr på 30 procent af alle abonnementer, der er købt gennem IAP.

Regningen for dette sendes videre til brugerne. Det har EU-Kommissionens undersøgelse vist.

Kommissionen løfter også pegefingeren mod Apple-regler, der forhindrer konkurrenter i at oplyse brugerne om, at deres tjenester kan findes billigere på en anden måde. Uden for appen.

- Vi kan købe ind, tilgå nyheder, musik og film via apps i stedet for at besøge hjemmesider. Vores foreløbige undersøgelse viser, at Apple er gatekeeper for brugere af iPhones og iPads gennem App Store, siger Vestager.

Sagen er endnu ikke afgjort. Det er tale om en foreløbig undersøgelse. Kommissionen har ud fra den foreløbig konkluderet, at Apple bryder EU's regler.

Det har Apple nu mulighed for at svare på. Apple får tilsendt de dokumenter, som EU-Kommissionen har baseret sin konklusion på.

EU-Kommissionen understreger, at en foreløbig konklusion ikke siger noget om, hvor sagen måtte ende.

Margrethe Vestager holder pressemøde om sagen klokken 13 fredag.

/ritzau/