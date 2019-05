Vestager: Monopolet på magten er brudt i EU-Parlamentet

Margrethe Vestager slår et slag for, at EU-Kommissionen får lige mange kvinder og mænd.

Resultatet af valget til Europa-Parlamentet er et signal om forandring, mener Margrethe Vestager, som også appellerer til ligestilling i den næste EU-Kommission.

Den danske spidskandidat for EU-Parlamentets liberale gruppe, Alde, hæfter sig ved, at nye tider venter i parlamentet, hvor de to store grupper - de konservative og socialdemokraterne - ikke længere har flertal.

- Det er vist indlysende, at jeg har arbejdet på at bryde monopoler. Det har jeg gjort i fem år, og det er det, som vælgerne har gjort i dag. Monopolet på magt er brudt, siger Vestager med henvisning til sit job som konkurrencekommissær.

Hun peger på, at en koalition kan bygges af dem, som er klar til det, nu da de to store grupper ikke længere sidder på flertallet.

Alde står til en markant fremgang ifølge den seneste prognose, der bygger på resultater, delvise resultater, valgstedsmålinger og - enkelte steder - tidligere målinger.

Ifølge prognosen får Alde 108 mandater. Det er en markant fremgang for de liberale. Det skyldes, at den franske præsident Emmanuel Macrons parti slutter sig til gruppen, som vil ændre navn.

/ritzau/