Vestager nikker ja til fusion af Fiat og Peugeot

Sammenlægning af Fiat og Peugeot skal efter planen realiseres i begyndelsen af 2021 ifølge selskaberne.

EU-Kommissionen har mandag givet grønt lys til en planlagt sammenlægning af den italiensk-amerikanske bilproducent Fiat Chrysler og franske PSA, som er moderselskab til Peugeot, Citröen og Opel.

Det oplyser kommissionen. Tilladelsen kommer, efter at selskaberne er gået med til at forpligte sig bestemte betingelser. De skal sikre, at sammenlægningen ikke går ud over konkurrencen.

- Vi kan tillade sammenlægningen af Fiat Chrysler og Peugeot SA, fordi deres forpligtelser vil facilitere adgang og udvidelse i markedet for små kommercielle varevogne.

- I andre markeder, hvor de to bilproducenter er aktive, vil konkurrencen forblive dynamisk efter sammenlægningen, siger Margrethe Vestager, som er næstformand i EU-Kommissionen og kommissær for konkurrence.

Beslutningen kommer efter en "dybdegående" undersøgelse af den foreslåede sammenlægning.

Efter planen skal sammenlægningen realiseres i begyndelsen af 2021. Det vil skabe verdens fjerdestørste bilselskab. Foran er Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi og Toyota.

/ritzau/dpa